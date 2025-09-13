RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина начала тренировки перед финалом Кубка Билли Джин Кинг: что известно

Элина Свитолна (фото: facebook.com/SvitolinaFoundation)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по теннису начала первую тренировку в Шэньчжэне перед финалом Кубка Билли Джин Кинг и впервые вышла в финальную часть турнира после ребрендинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт фонда "Svitolina Foundation" в соцсети Facebook.

Украинки начали подготовку в Шэньчжэне

13 сентября в Шэньчжэне состоялась первая тренировка сборной Украины под руководством капитана команды Ильи Марченко. На корт вышли Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Подготовка проходит в напряженном режиме, ведь уже на следующий день украинкам предстоит встретиться с командой Испании в четвертьфинале.

Сборная Украины готовится к финалу Кубка Билли Джин Кинг (фото: facebook.com/SvitolinaFoundation)

Состав сборной и формат турнира

В состав сборной Украины вошли ведущие теннисистки:

  • Элина Свитолина (№13 WTA),
  • Марта Костюк (№25 WTA)
  • Юлия Стародубцева (№75 WTA)
  • Людмила Киченок (№32 WTA)
  • Надежда Киченок (№55 WTA)

Формат четвертьфинальной встречи предусматривает два одиночных матча и один парный поединок, до двух выигранных сетов с тай-брейками.

Украина гарантировала себе выход в финал

Украинки обеспечили себе место в финальной части Кубка во время второго матча Элины Свитолиной против Жиль Тайхманн.

После второго игрового дня Украина возглавляла таблицу группы, обыграв Польшу в трех матчах и не проиграв ни одного сета. В заключительный день группового турнира Украина встретилась со Швейцарией.

В первом матче противостояния со Швейцарией Марта Костюк уступила Селин Наеф в двух сетах. Однако уже в следующем поединке Элина Свитолина одержала уверенную победу над Жиль Тайхманн - 6:4, 6:2.

Благодаря этому результату Украина гарантированно осталась выше Польши и Швейцарии в группе.

Исторический успех для украинского женского тенниса

Это первый в истории выход Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира.

Ранее украинская команда трижды пыталась преодолеть квалификационный раунд, однако каждый раз терпела поражения.

В то же время в целом на самом высоком уровне женская сборная Украины выступает в третий раз: в 2010 и 2012 годах команда проходила в Мировую группу Кубка Федерации.

Что дальше для сборной Украины

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне.

Украинская команда начнет борьбу с четвертьфинала против сборной Испании, а затем, в случае победы, продолжит борьбу за трофей в полуфинале и финале турнира.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаСборная Украины