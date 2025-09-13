Украина начала тренировки перед финалом Кубка Билли Джин Кинг: что известно

Украинки начали подготовку в Шэньчжэне

13 сентября в Шэньчжэне состоялась первая тренировка сборной Украины под руководством капитана команды Ильи Марченко. На корт вышли Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Подготовка проходит в напряженном режиме, ведь уже на следующий день украинкам предстоит встретиться с командой Испании в четвертьфинале.

Сборная Украины готовится к финалу Кубка Билли Джин Кинг (фото: facebook.com/SvitolinaFoundation)

Состав сборной и формат турнира

В состав сборной Украины вошли ведущие теннисистки:

Элина Свитолина (№13 WTA),

Марта Костюк (№25 WTA)

Юлия Стародубцева (№75 WTA)

Людмила Киченок (№32 WTA)

Надежда Киченок (№55 WTA)

Формат четвертьфинальной встречи предусматривает два одиночных матча и один парный поединок, до двух выигранных сетов с тай-брейками.

Украина гарантировала себе выход в финал

Украинки обеспечили себе место в финальной части Кубка во время второго матча Элины Свитолиной против Жиль Тайхманн.

После второго игрового дня Украина возглавляла таблицу группы, обыграв Польшу в трех матчах и не проиграв ни одного сета. В заключительный день группового турнира Украина встретилась со Швейцарией.

В первом матче противостояния со Швейцарией Марта Костюк уступила Селин Наеф в двух сетах. Однако уже в следующем поединке Элина Свитолина одержала уверенную победу над Жиль Тайхманн - 6:4, 6:2.

Благодаря этому результату Украина гарантированно осталась выше Польши и Швейцарии в группе.

Исторический успех для украинского женского тенниса

Это первый в истории выход Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира.

Ранее украинская команда трижды пыталась преодолеть квалификационный раунд, однако каждый раз терпела поражения.

В то же время в целом на самом высоком уровне женская сборная Украины выступает в третий раз: в 2010 и 2012 годах команда проходила в Мировую группу Кубка Федерации.

Что дальше для сборной Украины

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне.

Украинская команда начнет борьбу с четвертьфинала против сборной Испании, а затем, в случае победы, продолжит борьбу за трофей в полуфинале и финале турнира.