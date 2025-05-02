Україна здійснила шалений стрибок у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг: на якому місці збірна

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, що стало справжнім проривом для національного тенісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів

Що відомо про успіх збірної України

Після перемог над Польщею та Швейцарією у квітневому кваліфікаційному етапі, українки піднялися на вісім позицій у світовому рейтингу турніру, посівши 11-те місце - це найбільший прогрес серед топ-20 команд. Таким чином, тенісистки вийшли до фінальної частини турніру.

Вона відбудеться з 16 по 21 вересня 2025 року в Шеньчжені (Китай), де за титул змагатимуться вісім найкращих збірних світу. Окрім України, до фіналу вийшли Італія (чинний чемпіон), Китай (господар), а також Іспанія, США, Японія, Казахстан і Велика Британія.

Ці результати дозволили нашій збірній очолити групу та вперше в історії вийти до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.

Оновлений рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг:

Італія - 1235.00 очок Велика Британія - 1145.00 (+5) США - 1096.25 (+6) Іспанія - 1093.75 (+6) Канада - 1033.75 (-3) Казахстан - 1022.50 (+6) Японія - 996.25 (+7) Польща - 988.75 (-2) Словаччина - 987.50 (-5) Чехія - 985.00 (-7) Україна - 955.00 (+8)

Жеребкування фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг заплановане на понеділок, 12 травня. Турнір пройде з 16 по 21 вересня у Шеньчжені (Китай). Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу.

Останні матчі збірної

У квітні 2025 року українська команда виступала в групі E кваліфікаційного етапу, що проходив у Радомі (Польща). Там "синьо-жовті" здобули дві впевнені перемоги:

Україна 2:1 Польща

Україна 3:0 Швейцарія

У листопаді 2024 року українська збірна здобула важливу перемогу над Австрією з рахунком 3:2 у матчі плей-оф, що проходив у Мак-Кінні (Техас, США). Вирішальну перемогу в парному матчі здобули Надія Кіченок та Катерина Завацька, обігравши австрійський дует Сінью Краус / Таміру Пашек у трьох сетах.