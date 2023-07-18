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ООН вивчає "низку ідей" для експорту українського зерна після виходу РФ з угоди

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Брюссель, Вівторок 18 липня 2023 20:59
ООН вивчає "низку ідей" для експорту українського зерна після виходу РФ з угоди Фото: ООН вивчає "низку ідей" для експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ООН шукає шляхи для відновлення експорту українського зерна після того, як Росія вийшла з "зернової угоди".

Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, є низка ідеї, які можуть вирішити проблему з експортом не лише української, але й російської продукції на світові ринки.

"Висувається низка ідей, як допомогти вивести українське та російське зерно та добрива на світові ринки після того, як Москва вийшла з угоди, яка дозволяла безпечний чорноморський експорт українського зерна", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

У понеділок, 17 липня, Росія заявила, що виходить з "зернової угоди" нібито через те, що умови Москви "не виконують".

При цьому варто зазначити, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Російська сторона блокувала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові терміни одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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ООН Російська Федерація зерновий коридор
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