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Украина рассматривает новый маршрут для "зерновой сделки" через воды Румынии и Болгарии

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Среда 19 июля 2023 08:27
Украина рассматривает новый маршрут для "зерновой сделки" через воды Румынии и Болгарии Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассматривает возможность транспортировки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.

Отметим, что своим выходом из "зернового соглашения" Россия отозвала гарантии безопасности судоходства.

Боднар сказал, что, возможно, россияне не будут прибегать к выполнению всех угроз, о которых они говорят. Однако угроза остается, и это влияет на шипинговые компании, страхование и т.д.

В то же время, посол рассказал, что Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков, однако есть определенные условия.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", - сказал он.

При этом Боднар подчеркнул, что должна быть ответственность международного сообщества. Это необходимо для того, чтобы с одной стороны помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой - давить на Россию для того, чтобы предотвратить возможные атаки.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".

При этом следует отметить, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Страна-агрессор блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. ООН уже изучает "ряд идей" для экспорта продовольствия.

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