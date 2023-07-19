Украина рассматривает новый маршрут для "зерновой сделки" через воды Румынии и Болгарии
Украина рассматривает возможность транспортировки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Румынии и Болгарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в эфире телемарафона.
Отметим, что своим выходом из "зернового соглашения" Россия отозвала гарантии безопасности судоходства.
Боднар сказал, что, возможно, россияне не будут прибегать к выполнению всех угроз, о которых они говорят. Однако угроза остается, и это влияет на шипинговые компании, страхование и т.д.
В то же время, посол рассказал, что Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков, однако есть определенные условия.
"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски", - сказал он.
При этом Боднар подчеркнул, что должна быть ответственность международного сообщества. Это необходимо для того, чтобы с одной стороны помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой - давить на Россию для того, чтобы предотвратить возможные атаки.
Выход России из "зернового соглашения"
17 июля Россия заявила, что выходит по "зерновой инициативе" якобы из-за того, что условия Кремля "не выполняют".
При этом следует отметить, что РФ несколько месяцев блокировала стабильную работу "зернового коридора". Страна-агрессор блокировала проверки кораблей, а также обстреливала зерновые терминалы одесских портов.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. ООН уже изучает "ряд идей" для экспорта продовольствия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.