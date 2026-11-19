Кримський міст "втомився", РФ готує катери для пасажирів: з'явилося фото наслідків удару
У Криму з 20 листопада планують запустити безкоштовні пасажирські катери через Керченську протоку, але без перевезення авто.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник так званого "глави" окупованого Криму Олег Крючков в ефірі "Крым 24".
За його словами, пасажирів возитимуть автобусами до порту Крим у Керчі, звідки вони зможуть переправитися катерами у порт Кавказ на Таманському півострові. Далі людей доставлятимуть автобусами до Краснодара або Тамані.
Проїзд на катерах обіцяють зробити безкоштовним. Водночас перевезення автомобілів цими суднами не передбачене, а возити бензин у каністрах заборонять.
Крючков попередив, що рух катерів залежатиме від погоди. Через шторми переправу через Керченську протоку можуть зупиняти кілька разів на тиждень.
Сьогодні у Криму повідомили про зупинку поромної переправи через негоду. Пориви вітру сягали 22 метрів за секунду, а висота хвиль доходила до 1,2 метра.
В мережі з'явилися сьогоднішній супутниковий знімок Керченського мосту:
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження залізничного полотна Кримського мосту береговими ракетними комплексами "Нептун".
Зазначимо, Україна вже втретє протягом тижня атакувала Кримський міст. У Мінтрансі РФ заявили про зупинку руху поїздів.
Крім того, після атак на міст у Севастополі виник ажіотаж на АЗС. Так звана "місцева влада" обмежила продаж бензину в каністри до 20 літрів на одну особу.