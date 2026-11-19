Російський диктатор Володимир Путін поскаржився президенту США Дональду Трампу на атаку України на Кримський міст. Це відбулося під час зустрічі у Китаї.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі NBC News заявив кореспондент Річард Енгел.

Путін скаржиться Трампу

Трамп повідомив NBC News, що Путін надзвичайно розлючений на президента України Володимира Зеленського через удари по Кримському мосту.

Також, за словами журналіста, очільник США додав, що реакція Путіна є зрозумілою.

Раніше РБК-Україна писало, що Путін 19 листопада вперше відреагував на удари України по Кримькому мосту і пригрозив " значно болючішою відповіддю".

Російський диктатор заявив, що Кримський міст нібито "є виключно мирним об'єктом" і давно не використовується для перевезення військової техніки.

Крім того, вночі 19 листопада Україна втретє за тиждень атакувала Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом. Цього разу - ракетами "Нептун".

Рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.