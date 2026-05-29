Україна в Радбезі ООН пояснила, чому Білорусі краще не втягуватись у російську війну

Під час засідання Ради Безпеки ООН Мельник наголосив, що білоруська влада фактично дозволила Росії використовувати свою територію, військову інфраструктуру та повітряний простір для агресії проти України.

Він також попередив про зростання загроз через спільні військові навчання, мобілізаційні заходи та розміщення сучасних ракетних систем у Білорусі.

Український дипломат підкреслив, що у разі нового вторгнення з півночі Україна діятиме відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.

"Будь-яка атака з півночі викличе негайну і рішучу відповідь, а режим у Мінську зіткнеться з руйнівними наслідками", - заявив Мельник.

Він також закликав Радбез ООН посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб не допустити нової ескалації війни.