Украина в Совбезе ООН объяснила, почему Беларуси лучше не втягиваться в российскую войну

Во время заседания Совета Безопасности ООН Мельник отметил, что белорусские власти фактически позволили России использовать свою территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство для агрессии против Украины.

Он также предупредил о росте угроз из-за совместных военных учений, мобилизационных мероприятий и размещения современных ракетных систем в Беларуси.

Украинский дипломат подчеркнул, что в случае нового вторжения с севера Украина будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

"Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями", - заявил Мельник.

Он также призвал Совбез ООН усилить давление на Россию и Беларусь, чтобы не допустить новой эскалации войны.