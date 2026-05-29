Україна в Радбезі ООН пояснила, чому Білорусі краще не втягуватись у російську війну

04:05 29.05.2026 Пт
2 хв
Участь Мінська у війні напряму загрожує режиму диктатора Лукашенка
Юлія Маловічко
Фото: постпред України при ООН Андрій Мельник (Віталій Носач - РБК-Україна)
Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що можливий напад з Білорусі матиме "руйнівні наслідки" для режиму диктатора Олександра Лукашенка. При цьому Київ уважно стежить за спробами РФ ще глибше втягнути Мінськ у війну.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Мельник наголосив, що білоруська влада фактично дозволила Росії використовувати свою територію, військову інфраструктуру та повітряний простір для агресії проти України.

Він також попередив про зростання загроз через спільні військові навчання, мобілізаційні заходи та розміщення сучасних ракетних систем у Білорусі.

Український дипломат підкреслив, що у разі нового вторгнення з півночі Україна діятиме відповідно до статті 51 Статуту ООН про право на самооборону.

"Будь-яка атака з півночі викличе негайну і рішучу відповідь, а режим у Мінську зіткнеться з руйнівними наслідками", - заявив Мельник.

Він також закликав Радбез ООН посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб не допустити нової ескалації війни.

Як відомо, останнім часом тема наступу білоруської армії на Укра\ну набрала обертів. Однак, є різні думки з цього приводу.

Наприклад, аналітики Інститута війни заявляли, що наразі немає ознак, що білоруські війська можуть розпочати наземне вторгнення в Україну.

При цьому в ISW повідомлялось, що Росія може використати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп.

