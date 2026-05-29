Украина в Совбезе ООН объяснила, почему Беларуси лучше не втягиваться в российскую войну

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что возможное нападение из Беларуси будет иметь "разрушительные последствия" для режима диктатора Александра Лукашенко. При этом Киев внимательно следит за попытками РФ еще глубже втянуть Минск в войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Во время заседания Совета Безопасности ООН Мельник отметил, что белорусские власти фактически позволили России использовать свою территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство для агрессии против Украины.

Он также предупредил о росте угроз из-за совместных военных учений, мобилизационных мероприятий и размещения современных ракетных систем в Беларуси.

Украинский дипломат подчеркнул, что в случае нового вторжения с севера Украина будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

"Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями", - заявил Мельник.

Он также призвал Совбез ООН усилить давление на Россию и Беларусь, чтобы не допустить новой эскалации войны.