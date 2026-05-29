ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина в Совбезе ООН объяснила, почему Беларуси лучше не втягиваться в российскую войну

04:05 29.05.2026 Пт
2 мин
Участие Минска в войне напрямую угрожает режиму диктатора Лукашенко
aimg Юлия Маловичко
Украина в Совбезе ООН объяснила, почему Беларуси лучше не втягиваться в российскую войну Фото: постпред Украины при ООН Андрей Мельник (Виталий Носач - .РбК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что возможное нападение из Беларуси будет иметь "разрушительные последствия" для режима диктатора Александра Лукашенко. При этом Киев внимательно следит за попытками РФ еще глубже втянуть Минск в войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Читайте также: Украина наращивает фортификации на границе на фоне угрозы из Беларуси

Во время заседания Совета Безопасности ООН Мельник отметил, что белорусские власти фактически позволили России использовать свою территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство для агрессии против Украины.

Он также предупредил о росте угроз из-за совместных военных учений, мобилизационных мероприятий и размещения современных ракетных систем в Беларуси.

Украинский дипломат подчеркнул, что в случае нового вторжения с севера Украина будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

"Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями", - заявил Мельник.

Он также призвал Совбез ООН усилить давление на Россию и Беларусь, чтобы не допустить новой эскалации войны.

Как известно, в последнее время тема наступления белорусской армии на Украину набрала обороты. Однако, есть разные мнения по этому поводу.

Например, аналитики Института войны заявляли, что пока нет признаков, что белорусские войска могут начать наземное вторжение в Украину.

При этом в ISW сообщалось, что Россия может использовать территорию Беларуси для ударов дронами по трассе М-06 Киев-Чоп.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь Война в Украине
Новости
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены