Україна провела новий обмін полоненими з Росією

Україна повернула ще одну групу військових у рамках нового обміну полоненими з РФ. Додому з неволі вдалося повернути 193 бійці.

Що відомо про новий обмін - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про новий обмін традиційно повідомив президент України Володимир Зеленський.

"193 українські воїни повертаються додому в рамках обміну", - зазначив глава держави.

За його словами, додому повертаються військові із ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту.

"Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є поранені", - додав президент.

Зеленський подякував тим, хто працює задля таких обмінів. Зокрема, йдеться про воїнів, які поповнюють обмінний фонд.

"Пам'ятаємо про кожного і кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі", - наголосив він.

Обміни полоненими з РФ

Нагадаємо, перед цим обмін полоненими відбувся 11 квітня, напередодні Великодня, який став 72-м обмін за рахунком. Тоді додому було повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних українців.

Особливістю його було те, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року. Україні вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.

Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повернулися декілька військовослужбовців Нацгвардії, поневолених під час окупації Чорнобильської АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Загалом серед звільнених військових були представники ВМС ЗСУ, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також НГУ та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, як розповідав представник ГУР МО України Андрій Юсов, під час "великоднього обміну" Україна планувала повернути більшу кількість людей, але Росія від цього відмовилася.

В лютому президент Володимир Зеленський розповідав, що окупанти зараз утримують до 7 тисяч українських військовополонених. Україна, зі свого боку, має 4 тисячі полонених росіян.