Украина провела новый обмен пленными с Россией

15:57 24.04.2026 Пт
2 мин
Это уже 73-й по счету обмен пленными
aimg Мария Кучерявец
Украина провела новый обмен пленными с Россией Фото: новый обмен пленными состоялся между Украиной и РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина вернула еще одну группу военных в рамках нового обмена пленными с РФ. Домой из неволи удалось вернуть 193 бойца.

Что известно о новом обмене - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: МИД Украины назначил спецпосла по вопросам пленных и пропавших без вести

О новом обмене традиционно сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена", - отметил глава государства.

По его словам, домой возвращаются военные из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной спецслужбы транспорта.

"Защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые", - добавил президент.

Зеленский поблагодарил тех, кто работает ради таких обменов. В частности, речь о воинах, которые пополняют обменный фонд.

"Помним о каждом и каждой и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российской неволи", - подчеркнул он.

Обмены пленными с РФ

Напомним, перед этим обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, который стал 72-м обмен по счету. Тогда домой было возвращено 175 военнослужащих и 7 гражданских украинцев.

Особенностью его было то, что практически все освобожденные пленные - как военные, так и гражданские - удерживались в плену с 2022 года. Украине удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.

Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также вернулись несколько военнослужащих Нацгвардии, захваченных во время оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Всего среди освобожденных военных были представители ВМС ВСУ, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных Сил, СБС, а также НГУ и Государственной пограничной службы.

Напомним, как рассказывал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, во время "пасхального обмена" Украина планировала вернуть большее количество людей, но Россия от этого отказалась.

В феврале президент Владимир Зеленский рассказывал, что оккупанты сейчас удерживают до 7 тысяч украинских военнопленных. Украина, со своей стороны, имеет 4 тысячи пленных россиян.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в свою очередь заявил, что более 95% украинцев в плену РФ подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским