Україна продасть арештовану яхту Медведчука: що відомо

Раніше ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду міста Львова було накладено арешт на майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а саме: судно (яхту) Royal Romance, та передано в управління АРМА з метою реалізації.

А вже сьогодні, 16 лютого, Кабінет міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти.

"АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет та обороноздатність нашої країни, а державні зрадники відповідатимуть юридично та економічно", - повідомили в агенстві.

Яхти Медведчука

Нагадаємо, що у грудні 2023 року з'явилася інформація про те, що арештовану на початку року в Хорватії яхту підозрюваного у держаній зраді нардепа Віктора Медведчука буде продано на аукціоні. Виручені кошти підуть на користь України.

Раніше повідомлялося, що агенти Федерального бюро розслідувань США вже провели обшуки на яхті Медведчука у Хорватії.

А на початку цього року суд Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука.

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