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Украина продаст арестованную яхту Медведчука: что известно

Фото: бывший нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет Министров Украины согласовал реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье бывшего народного депутата Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Ранее постановлениями следственных судей Лычаковского районного суда города Львова был наложен арест на имущество юридического лица-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а именно: судно (яхту) Royal Romance, и передано в управление АРМА с целью реализации.

А уже сегодня, 16 февраля, Кабинет министров Украины согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты.

"АРМА убеждено, что средства от продажи яхты значительно усилят государственный бюджет и обороноспособность нашей страны, а государственные изменники будут отвечать юридически и экономически", - сообщили в агентстве.

Яхты Медведчука

Напомним, что в декабре 2023 года появилась информация о том, что арестованная в начале года в Хорватии яхта подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука будет продана на аукционе. Вырученные средства пойдут в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований США уже провели обыски на яхте Медведчука в Хорватии.

А в начале этого года суд Хорватии решил передать Украине арестованную яхту Медведчука.

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