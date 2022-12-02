ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яхту Медведчука продадуть на аукціоні. Гроші підуть Україні

Новость на русском →
Рієка, П'ятниця 02 грудня 2022 16:21
Яхту Медведчука продадуть на аукціоні. Гроші підуть Україні Фото: Віктор Медведчук, народний депутат України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Арештовану на початку року в Хорватії яхту підозрюваного у держаній зраді нардепа Віктора Медведчука буде продано на аукціоні. Виручені кошти підуть на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Xорватський суд ухвалив, що 92,5-метрову яхту Медведчука Royal Romance слід передати Українському агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Агенти АРМА прилетіли до Хорватії та оглянули заарештовану яхту, що належить членам родини народного депутата та одного з лідерів забороненої в Україні політичної сили ОПЗЖ.

"АРМА розшукувала вказаний актив у рамках кримінального провадження, а згодом після накладення арешту отримала елітне майно для збереження економічної цінності шляхом продажу його на аукціонах", - пояснили в агенстві.

Це буде перший подібний продаж від імені народу України після того, як західні уряди запровадили обмеження на активи сотень олігархів після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Нагадаємо, що агенти Федерального бюро розслідувань США вже провели обшуки на яхті Віктора Медведчука у Хорватії.

Раніше ми писали, що суд наклав арешт на 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї нардепа Віктора Медведчука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук Хорватия яхта
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії