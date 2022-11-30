У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті Медведчука
Агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки у Хорватії на яхті народного депутата України Віктора Медведчука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву судді та речника окружного суду Спліта Дінка Мешіна, яку приводить Jutarnji List.
Як зазначається, це трапилось в середині листопада, а сам обшук відбувався на яхті "Royal Romance", яка пришвартована в Трогірі.
Ці заходи відбувались відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада. Суддя пояснив, що це таємне провадження, а отже, він не зміг повідомити більше деталей.
"В ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко", - заявив Мешин.
Проти Віктора Медведчука та його дружини у США ведуть розслідування щодо можливого відмивання грошей.
Нагадаємо, що народний депутат Віктор Медведчук фігурував у справі про втручання Росії в американські вибори. Нардеп був клієнтом Пола Манафорта - політтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.
Повідомлялось, що 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців.
При цьому Росія повернула кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.
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