У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті Медведчука

Агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки у Хорватії на яхті народного депутата України Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву судді та речника окружного суду Спліта Дінка Мешіна, яку приводить Jutarnji List.

Як зазначається, це трапилось в середині листопада, а сам обшук відбувався на яхті "Royal Romance", яка пришвартована в Трогірі.

Ці заходи відбувались відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада. Суддя пояснив, що це таємне провадження, а отже, він не зміг повідомити більше деталей.

"В ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко", - заявив Мешин.

Проти Віктора Медведчука та його дружини у США ведуть розслідування щодо можливого відмивання грошей.