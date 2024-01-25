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Суд Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука

Четвер 25 січня 2024 19:16
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Суд Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Окружний суд міста Спліт (Хорватія) ухвалив рішення передати Україні яхту зрадника і колишнього народного депутата Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.

Відповідну інформацію було отримано від державного секретаря Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія, керівника міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушіча.

За словами Думи, було отримане запевнення, що Хорватія "очікує якнайшвидшої передачі судна Україні".

АРМА вже отримало погодження на проведення повторного огляду цього арештованого активу, і після проведення оцінки Агентство планує здійснити його реалізацію.

"Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", - зазначає Дума.

Також вона розповіла, що у Хорватії арештована яхта Медведчука сьогодні, 25 січня, тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням суду.

Доля яхти Медведчука

Нагадаємо, що у грудні 2023 року з'явилася інформація про те, що арештовану на початку року в Хорватії яхту підозрюваного у держаній зраді нардепа Віктора Медведчука буде продано на аукціоні. Виручені кошти підуть на користь України.

Раніше повідомлялося, що агенти Федерального бюро розслідувань США вже провели обшуки на яхті Медведчука у Хорватії.

До слова, минулого жовтня росЗМІ писали про те, що Медведчук обзавівся швидкісною яхтою Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group, вартість якої становить 9 млн 627 тисяч доларів. Це судно "Amore Mio", яке отримала в експлуатацію родина екс-нардепа, спустили на воду у 2023 році.

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Віктор Медведчук яхта Хорватия
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