Україна в пріоритеті. У Трампа відповіли, як США будуть продавати зброю світу

Під час продажу зброї іноземним державам США в першу чергу виконуватимуть ті замовлення, які пов’язані з постачанням озброєння для України через європейських партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News .

США зосередять увагу на постачанні зброї для України навіть під час продажу озброєння іншим країнам. Як заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, Вашингтон ставитиме на перше місце європейські закупівлі для потреб української армії.

"Ми виробляємо найкращу зброю у світі, і всі хочуть її (ред.- закупити). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України", - сказав він.

Також Вітакер прокоментував домовленість, яку президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок. Відповідно до неї, Європа та Канада сплачуватимуть за американську зброю, яку отримуватимуть.