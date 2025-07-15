Україна в пріоритеті. У Трампа відповіли, як США будуть продавати зброю світу
Під час продажу зброї іноземним державам США в першу чергу виконуватимуть ті замовлення, які пов’язані з постачанням озброєння для України через європейських партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.
США зосередять увагу на постачанні зброї для України навіть під час продажу озброєння іншим країнам. Як заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, Вашингтон ставитиме на перше місце європейські закупівлі для потреб української армії.
"Ми виробляємо найкращу зброю у світі, і всі хочуть її (ред.- закупити). І ми будемо надавати пріоритет зброї для України", - сказав він.
Також Вітакер прокоментував домовленість, яку президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок. Відповідно до неї, Європа та Канада сплачуватимуть за американську зброю, яку отримуватимуть.
Зброя США для України
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір України закупити в США озброєння, зокрема системи ППО Patriot та ракети до них.
До останнього рішення з боку США затримувалося, однак нещодавно процес почав зрушувати з мертвої точки.
Так, напередодні Трамп повідомив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде ЄС.
Тим часом у Німеччині заявили, що бачать "дуже позитивні сигнали" від США щодо продажу систем ППО для України.
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