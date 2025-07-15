Украина в приоритете. У Трампа ответили, как США будут продавать оружие миру

При продаже оружия иностранным государствам США в первую очередь будут выполнять те заказы, которые связаны с поставками вооружения для Украины через европейских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера в эфире Fox News .

США сосредоточат внимание на поставках оружия для Украины даже при продаже вооружения другим странам. Как заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, Вашингтон будет ставить на первое место европейские закупки для нужд украинской армии.

"Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его (ред.- закупить). И мы будем предоставлять приоритет оружия для Украины", - сказал он.

Также Уитакер прокомментировал договоренность, которую президент США Дональд Трамп объявил в понедельник. Согласно ей, Европа и Канада будут платить за американское оружие, которое будут получать.