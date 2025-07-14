Німеччина отримала "дуже позитивні сигнали" з США щодо Patriot для України

У Німеччині заявили про "дуже позитивні сигнали" з США щодо Patriot для України. Йдеться про продаж систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Німеччини, якого цитує Sky News.

"Зараз ведуться обговорення щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх візьме на себе та як вони будуть фінансуватися", - сказав речник МЗС.

Варто зазначити, що сьогодні, 14 липня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поїхав до Вашингтона з офіційним візитом. У США він зустрінеться з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Як раніше повідомлялося, важливою темою їх переговорів буде організація подальшої підтримки України для боротьби з російською агресією.