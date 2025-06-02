Україна хоче укласти з США угоду про зброю: Зеленський назвав ключову деталь

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.

Він розповів, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом угоду щодо постачання Україні зброї.

"Так постачання зброї в Україну. Ми хочемо її купити. Це угода, це не подарунки. Це важливі речі і важливі зустрічі будуть проводитися в США. Також я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, з американською командою, я їх чекаю в Києві", - підкреслив він.

Допомога США Україні

На початку травня стало відомо, що Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів. Це стало першим схваленим контрактом на продаж зброї за президентства Дональда Трампа. Водночас після його повернення до Білого дому нові пакети військової допомоги Україні не фіксувалися.