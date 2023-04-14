Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP

Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Тому "витік" документів Пентагону навряд чи може зашкодити українським військовим на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Українські та американські офіційні особи цього тижня заявили, що лише Київ знає деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію. З огляду на це, витоку секретних військових документів, включно з оцінкою сильних і слабких сторін України на полі бою проти Росії, наразі, можливо, недостатньо, щоб змінити хід війни.

"Якщо військові дії плануються, то про планування спецоперації знає дуже вузьке коло людей", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Так, "ризик витоку дуже мінімальний" для найважливіших військових питань.

Тим не менш, видання зазначає, що ще може "спливти" більш шкідливий матеріал. "Витік" документів продовжує з’являтися в мережі, і майбутні викриття можуть бути більш згубними для України, ніж ті, які вже були оприлюднені.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що "секретність в одній життєво важливій сфері - планах України щодо будь-яких майбутніх дій з відсічі російським військам - залишається непорушною".

"У них є чудовий план... але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану", - сказав він.

Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що розкриті подробиці "неприємно чути".

"Є багато інформації, яка не відповідає дійсності. А правдива інформація вже втратила свою актуальність", - додав Резніков.

Він назвав витік інформації цілеспрямованою інформаційною операцією на користь Росії з метою "знизити рівень довіру між союзниками".

Окрім того, колишній високопоставлений співробітник ЦРУ Джон Сіфер, сказав, що хоча витік секретної інформації є "підлим", він не вважає, що це справді шкодить військовим зусиллям України. За його словами, найбільш захищені та делікатні секрети розвідувального співтовариства зазвичай не містяться у таких документах Міноборони.

До того ж, радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав витік інформації щодо оцінок війни недійсною оперативною інформацією та частково фейковою. Він зазначив, що стратегію і тактику України розробляє військове командування, і ця робота безпосередньо не постраждала.

"Сценарії операцій все ще розробляються, оскільки лінія фронту є гнучкою і щодня вносяться зміни", - сказав він.