Україна повідомила про підозру організатору перевезення викраденого зерна через Крим

Україна повідомила про підозру гендиректору російської судноплавної компанії, який організував схему перевезення українського зерна через окупований Крим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру генеральному директору російської компанії-власниці суден, які використовуються у перевезенні награбованого українського зерна через окупований Крим до третіх країн", - пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Згідно з даними слідства, підозрюваний організував схему маршруту суден, які систематично й незаконно заходили до Севастопольського морського торговельного порту. З лютого до червня 2022 року судна "Матрос Позиніч", "Михаил Ненашев" та "Матрос Кошка", вивозили награбоване українське зерно до третіх країн.

"Підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, керував процесом приховування маршрутів суден. Для цього капітани суден вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS" та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти РФ, а не в закриті морські порти окупованого Криму", - відзначає пресслужба.