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Украина сообщила о подозрении организатору перевозки похищенного зерна через Крым

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Среда 05 октября 2022 16:40
Украина сообщила о подозрении организатору перевозки похищенного зерна через Крым Фото: украина сообщила о подозрении организатору перевозки похищенного зерна через Крым (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Украина сообщила о подозрении гендиректору российской судоходной компании, организовавшему схему перевозки украинского зерна через оккупированный Крым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры автономии сообщено о подозрении генеральному директору российской компании-владелицы судов, которые используются в перевозке награбленного украинского зерна через оккупированный Крым в третьи страны", - пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемый организовал схему маршрута судов, систематически и незаконно заходивших в Севастопольский морской торговый порт. С февраля по июнь 2022 года суда "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" вывозили награбленное украинское зерно в третьи страны.

"Подозреваемый, осознавая противоправность своих действий, руководил процессом сокрытия маршрутов судов. Для этого капитаны судов выключали Автоматическую идентификационную систему "AIS" и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов, которые направлялись якобы в порты РФ, а не в закрытые морские порты оккупированного Крыма", – отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном. Средства с продажи пошли на финансирование войны.

Между тем, СБУ разоблачила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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