Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму
Два росіяни очолили фейкові "міністерства" окупованого Криму та допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" та "міністру сільського господарства", - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, обидва чоловіки входять до найближчого оточення гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова. Колаборанти займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України.
"Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям", - заявили в СБУ.
До цього чоловіки очолювали місцеві "адміністрації". Правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.
Також, Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, який очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації.
Раніше, СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області.
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