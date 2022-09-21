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Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму

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Крим, Середа 21 вересня 2022 15:31
Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму Фото: Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Два росіяни очолили фейкові "міністерства" окупованого Криму та допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" та "міністру сільського господарства", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, обидва чоловіки входять до найближчого оточення гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова. Колаборанти займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України.

Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох &quot;міністрів&quot; в окупованому Криму"Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям", - заявили в СБУ.

До цього чоловіки очолювали місцеві "адміністрації". Правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.

Також, Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, який очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації.

Раніше, СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області.

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