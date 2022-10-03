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Росія продає викрадене зерно і витрачає гроші на війну в Україні, - AP

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Москва, Понеділок 03 жовтня 2022 16:41
Росія продає викрадене зерно і витрачає гроші на війну в Україні, - AP Фото: Росія продає крадене зерно та витрачає гроші на війну в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, та виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Згідно з розслідуванням, Росія вкрала українського зерна на 530 млн доларів. Журналісти використовували супутникові знімки та дані морського зв'язку, щоб відстежити 30 суден, які перевозили зерно з окупованих регіонів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Також аналізувалися документи у відкритому доступі, публікації у соціальних мережах та коментарі фермерів, щоб розкрити деталі масової операції РФ щодо контрабанди українського зерна.

Зокрема, росіяни крали зерно у Мелітополі та вантажили його у портах Феодосії та Севастополя. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти переміщують величезну кількість зерна з регіону потягами та вантажівками дорогами загального користування до портів у Росії та Криму.

Нагадаємо, що СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

Також повідомлялося, що суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів Криму та вивозили вкрадене зерно.

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