Росія продає викрадене зерно і витрачає гроші на війну в Україні, - AP

Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, та виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Згідно з розслідуванням, Росія вкрала українського зерна на 530 млн доларів. Журналісти використовували супутникові знімки та дані морського зв'язку, щоб відстежити 30 суден, які перевозили зерно з окупованих регіонів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Також аналізувалися документи у відкритому доступі, публікації у соціальних мережах та коментарі фермерів, щоб розкрити деталі масової операції РФ щодо контрабанди українського зерна.

Зокрема, росіяни крали зерно у Мелітополі та вантажили його у портах Феодосії та Севастополя. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти переміщують величезну кількість зерна з регіону потягами та вантажівками дорогами загального користування до портів у Росії та Криму.