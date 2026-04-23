Україна не повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС: як його погасять

Згідно з ухваленими сьогодні поправками до регламенту ЄС, кредит Україні фінансуватиметься за рахунок запозичень на ринках капіталу та буде забезпечений резервами європейського бюджету.

При цьому наголошується, що погашення кредиту відбуватиметься за рахунок репарацій, які Росія має виплатити Україні.

"Виплата коштів розпочнеться якомога швидше, що забезпечить життєво важливу підтримку найнагальніших бюджетних потреб України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Макіс Керавнос, міністр фінансів Кіпру.

Кредит для України

Сьогодні, 23 квітня, президент Євроради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз розблокував для України кредитний пакет на 90 мільярдів євро. Гроші спрямують на:

виробництво зброї всередині країни;

закупівлю зброї у партнерів - тієї, яку Україна ще не виготовляє самостійно;

підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими;

виплату соціальних зобов'язань перед громадянами.

Кошта додав, що, окрім кредиту для України, ЄС також ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії, щоб зменшити її можливості вести війну.