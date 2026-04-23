Украина не будет возвращать 90 млрд евро кредита ЕС: как его погасят

Согласно принятым сегодня поправкам к регламенту ЕС, кредит Украине будет финансироваться за счет заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета.

При этом отмечается, что погашение кредита будет происходить за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине.

"Выплата средств начнется как можно скорее, что обеспечит жизненно важную поддержку неотложных бюджетных потребностей Украины. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Макис Керавнос, министр финансов Кипра.

Кредит для Украины

Сегодня, 23 апреля, президент Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз разблокировал для Украины кредитный пакет на 90 миллиардов евро. Деньги направят на:

производство оружия внутри страны;

закупку оружия у партнеров - того, которое Украина еще не производит самостоятельно;

подготовку энергетики и критической инфраструктуры к следующей зиме;

выплату социальных обязательств перед гражданами.

Кошта добавил, что, кроме кредита для Украины, ЕС также принял 20-й пакет санкций против России, чтобы уменьшить ее возможности вести войну.