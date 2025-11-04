Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Як нещодавно зазначав Зеленський, Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.