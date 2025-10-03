Україна повернула з окупації ще понад 20 дітей

За словами Єрмака, серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.

Також повернули 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

Як зазначив глава ОП, сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами.

"Вдячний Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру з координації пошуку й звільнення та всім партнерам, які допомогли врятувати дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав Єрмак.