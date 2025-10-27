Україна повернула з окупації ще 17 дітей: в ОП розкрили деталі

За словами Єрмака, серед врятованих - 17-річний хлопець, якого окупанти примусово відправили до військового табору. Окопи, стройові навчання, зброя, дрони - усе під контролем російських військових і без згоди батьків.

Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині.

7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення".

12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці".

"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома - у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя", - зазначив глава ОП.

Він подякував командам Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб унаслідок збройної агресії проти України, а також усім партнерам, які допомагають повертати українських дітей.