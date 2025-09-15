Украина вернула из оккупации еще 16 детей: в ОП рассказали детали
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 16 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 детей с временно оккупированных территорий. Они провели годы под давлением оккупационных властей, в страхе и унижениях, но сегодня уже находятся в безопасности на свободной украинской земле", - сообщил Ермак.
По его словам, среди них - девушка, которая постоянно боялась за свою маму. Женщину держали три дня в подвале без еды и воды только потому, что отец ребенка служит в ВСУ.
Другого подростка без ведома родителей вместо школьных занятий отвели в военкомат и поставили на воинский учет.
Двухлетнюю девочку с высокой температурой российские военные не пропустили в больницу, и мама была вынуждена нести ее через понтонный мост в темноте.
Как отметил глава ОП, сегодня эти дети вместе со своими семьями получают помощь и поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получили возможность начать новую жизнь.
"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.