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Україна повернула додому ще вісьмох дітей

Середа 06 грудня 2023 17:50
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Україна повернула додому ще вісьмох дітей Фото: Україна повернула додому ще вісьмох дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула додому ще вісьмох дітей: чотирьох дівчаток й чотирьох хлопчиків. Вже незабаром вони возз’єднаються зі своїми родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині", - пише Єрмак.

За словами голова Офісу президента, повернення дітей стало можливим при взаємодії Офісу президента й уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Україна повернула додому ще вісьмох дітей

Фото: Україна повернула додому ще вісьмох дітей (t.me/ermaka2022)

Зокрема Єрмак привітав Катар й ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей й тих, хто опинився на тимчасово окупованих територіях.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як писало The Independent, диктатору також може загрожувати нова справа про воєнний злочин. Згідно з розслідуванням, Путін заздалегідь планував голод в Україні.

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