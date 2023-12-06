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Украина вернула домой еще восьмерых детей

Среда 06 декабря 2023 17:50
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Украина вернула домой еще восьмерых детей Фото: Украина вернула домой еще восьмерых детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула домой еще восьмерых детей: четырех девочек и четырех мальчиков. Вскоре они воссоединятся со своими семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Совместные усилия способны создать предрождественское чудо - четверо девочек и четверо парней в возрасте от 8 до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на Родине", - пишет Ермак.

По словам главы Офиса президента, возвращение детей стало возможным при взаимодействии Офиса президента и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Украина вернула домой еще восьмерых детей

Фото: Украина вернула домой еще восьмерых детей (t.me/ermaka2022)

В частности Ермак поздравил Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных детей и тех, кто оказался на временно оккупированных территориях.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Как писало The Independent, диктатору также может грозить новое дело о военном преступлении. Согласно расследованию, Путин заранее планировал голод в Украине.

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