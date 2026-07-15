Украина не уступит в экспорте зерна, несмотря на атаки России на порты, - Reuters

Украинские власти сделают все возможное, чтобы защитить морские порты и сохранить объемы экспорта зерна на уровне не ниже прошлого сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Позиция Кабмина

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что государство признает приоритет поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Это будет сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить минимальные гарантированные объемы экспорта для поддержки международной продовольственной безопасности на уровне не ниже прошлогоднего", - сказал он.

Что касается объемов экспорта

До недавних атак Украина прогнозировала экспорт примерно на уровне 43 млн метрических тонн в сезоне 2026/27, начавшемся в июле. В прошлом году страна экспортировала более 37 млн. тонн.

По данным главного профсоюза фермеров страны UAC, Украина уже потеряла около трети своей мощности по экспорту зерна из-за портов Черного моря из-за усиления российских ракетных атак и ударов беспилотников.

Ситуация в портах

Источник в отрасли сообщил Reuters, что четыре из 13 крупных экспортных зерновых терминалов Украины приостановили закупки зерна из-за атак. Другой источник отметил, что часть судовладельцев отказывается заходить в украинские порты из-за опасений новых ударов.

Местные чиновники сообщили, что Россия снова атаковала портовую инфраструктуру в Одесской и Николаевской областях.

Значение экспорта для страны

Более чем через четыре года после начала войны в Россию экспорт агропродукции – зерна и растительных масел – остается крупнейшим источником валютных поступлений Украины. Более 90% продукции поставляется через три порта на юге Одесской области.

И Москва, и Киев сейчас усиливают атаки на ключевые источники доходов друг друга: украинские войска бьют по российской энергетической инфраструктуре, в частности, по нефтяным танкерам, а Россия в последние недели усилила атаки на порты Черного моря.