Україна посилює північний кордон через ситуацію з ЗАЕС. Експерт оцінив загрозу з Білорусі

Сьогодні український президент доручив військовим посилити укріплення північного кордону. Вчора про посилення контролю на кордоні з Білоруссю також заявив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, дане рішення було прийняте у зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції. Наєв розповів, що для укріплення позицій до кордону буде направлено не лише додатковий особовий склад, а й бойову техніку.

Який зв'язок між ЗАЕС та північним кордоном

В коментарі виданню Черник пояснив, що російські військові можуть використати загострення ситуації навколо Запорізької АЕС для повторного наступу на північний кордон України.

"Елементарно просто, провокація на ЗАЕС відволікає нашу увагу. Взяли й відважились на штурм північного кордону. Хто скасовував відволікання уваги? Класичний воєнний прийом. Абсолютно все логічно", - сказав експерт.

Чи існує можливість повторного наступу росіян з боку Білорусі?

За словами Черника, ймовірність нападу російських військових дійсно існує, однак він зауважив, що навіть якщо вони й спробують, то не зможуть прорвати українську оборону.

"Від божевільних можна чекати чого завгодно. Вони вторглися на початку цієї війни великим змішаним контингентом, білорусько-російським, у бік нашого кордону і навіть окопалися у рудому лісі. Такі люди, які можуть підірвати Каховську греблю, то чому вони не можуть вдатися до акту суїциду і не спробувати піти ще раз на північ?", - наголосив він.

Проте, за словами експерта, цього разу в російських військових немає жодних шансів. Черник нагадав, що навіть минулої зими, коли українська армія мала слабшу підготовку та брак озброєння, війська РФ не змогли утримати позиції.

Він також повідомив, що нині на прикордонних з Білоруссю територіях створена українська лінія Маннергейма, а також українські військові зробили заміновані ділянки, що досягають до двох кілометрів в ширину.

"Зараз працює на нас погода, тому що це прип'ятські болота, їх прийти в принципі неможливо, ліси пройти в принципі неможливо. Якщо йти, то тільки дорогами. А як працювати на дорогах Ми навчилися на початку цієї війни. FGM-148 Javelin і NLAW показали себе блискуче. За запасами цього озброєння ми друга країна у світі", - наголосив полковник.

Укріплення кордону

Нагадаємо, вчора на засіданні Ставки верховного головнокомандувача генералу Валерію Залужному та Наєву доручили посилити північний напрямок на тлі можливого переміщення "вагнерівців" в Білорусь.

Пізніше Наєв детальніше розповів про підготовку до оборони, яка нині здійснюється на північному кордоні.

Ситуація на ЗАЕС

В червні цього року Зеленський заявив про підготовку Російської Федерації до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації.

Після чого керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом 30 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому, за їх словами, не виключено, що "все може статися".

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