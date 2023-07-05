Украина усиливает северную границу из-за ситуации с ЗАЭС. Эксперт оценил угрозу из Беларуси

Сегодня украинский президент поручил военным усилить укрепление северной границы. Вчера об усилении контроля на границе с Беларусью также заявил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, данное решение было принято в связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции. Наев рассказал, что для укрепления позиций к границе будет направлен не только дополнительный личный состав, но и боевая техника.

Какая связь между ЗАЭС и северной границей

В комментарии изданию Черник объяснил, что российские военные могут использовать обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС для повторного наступления на северную границу Украины.

"Элементарно просто, провокация на ЗАЭС отвлекает наше внимание. Взяли и решились на штурм северной границы. Кто отменял отвлечение внимания? Классический военный прием. Абсолютно все логично", - сказал эксперт.

Есть ли возможность повторного наступления россиян со стороны Беларуси?

По словам Черника, вероятность нападения российских военных действительно существует, однако он отметил, что даже если они и попытаются, то не смогут прорвать украинскую оборону.

"От сумасшедших можно ждать чего угодно. Они вторглись в начале этой войны большим смешанным контингентом, белорусско-российским, в сторону нашей границы и даже окопались в рыжем лесу. Такие люди, которые могут взорвать Каховскую плотину, то почему они не могут прибегнуть к акту суицида и не попробовать пойти еще раз на север?", - подчеркнул он.

Однако, по словам эксперта, на этот раз у российских военных нет никаких шансов. Черник напомнил, что даже прошлой зимой, когда украинская армия имела слабую подготовку и недостаток вооружения, войска РФ не смогли удержать позиции.

Он также сообщил, что сейчас на приграничных с Беларусью территориях создана украинская линия Маннергейма, а также украинские военные сделали заминированные участки, достигающие до двух километров в ширину.

"Сейчас работает на нас погода, потому что это припятские болота, их прийти в принципе невозможно, леса пройти в принципе невозможно. Если идти, то только по дорогам. А как работать на дорогах Мы научились в начале этой войны. FGM-148 Javelin и NLAW показали себя блестяще. По запасам этого вооружения мы вторая страна в мире", - подчеркнул полковник.

Укрепление границы

Напомним, вчера на заседании Ставки верховного главнокомандующего генералу Валерию Залужному и Наеву поручили усилить северное направление на фоне возможного перемещения "вагнеровцев" в Беларусь.

Позже Наев подробнее рассказал о подготовке к обороне, которая осуществляется на северной границе.

Ситуация в ЗАЭС

В июне этого года Зеленский заявил о подготовке Российской Федерации к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации.

После чего руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

Между тем, 30 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не увидели подготовки РФ для удара по Запорожской АЭС. При этом, по их словам, не исключено, что "все может произойти".

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