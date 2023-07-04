Наєв про захист півночі України: вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів

Українські військові посилюють захист кордону з північного боку країни. Вони готові до можливого наступу Росії.

Про це заявив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою", - розповів Наєв.

За його словами, військові ведуть роботу на даному напрямку з того часу, як було вибито ворога з півночі. Там будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

"Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - заявив він.

Переміщення "вагнерівців" в Білорусь

Зазначимо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив провальну спробу держперевороту в Росії.

Але "вагнерівці" змогли уникнути покарання, у Кремлі дали їм шанс "піти до Білорусі". Нещодавно про приїзд до РБ Пригожина заявляв білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

При цьому в ЗМІ почала з'являтись інформація про обладнання таборів для "вагнерівців" у Білорусі. Інформації про те, що вони вже знаходяться на території країни, наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача генералу Валерію Залужному та Наєву доручили посилити північний напрямок на тлі можливого переміщення "вагнерівців" в Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.