Зеленський доручив Залужному та Наєву підсилити північний напрямок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського .

На засіданні доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутний військ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський та командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Йшлося про ситуацію на полі бою та рух уперед, а також посилення наших операцій додатковими артилерійськими системами та снарядами.

Учасники окремо заслухали доповідь Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби по ситуації у Білорусі. ЇЇ тримають на постійному контролі.

На Ставці Залужному та Наєву було доручено виконати комплекс заходів із підсилення північного напрямку.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився угодою з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

ЗМІ повідомляли, що в Білорусі можуть облаштовувати польовий табір для розміщення "вагнерівців". Журналісти показали супутникові знімки військової частини, на яких може бути скупчення наметів однакового розміру або великогабаритна техніка "вагнерівців".

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що найманці у Білорусі не становлять загрози для України - небезпеки наступу з півночі наразі немає.

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