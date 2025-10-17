Україна покаже Трампу, як може змінитися війна завдяки "Томагавкам", - Reuters

Українська делегація підготувала для президента США Дональда Трампа презентацію про використання ракет Tomahawk у разі їх надання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Reuters Грема Слеттері в X .

Слеттері також зазначив, що оголошення про "Будапештський саміт" стало для нього несподіванкою.

За інформацією високопоставленого джерела агентства, українська делегація підготувала для Трампа презентацію про використання "Томагавків", якщо їх нададуть, а також як вони впливатимуть на хід війни.

Tomahawk для України

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо далекобійних ракет "Томагавк". Він повідомив, що у Сполучених Штатів багато цих ракет, проте вони потрібні самій країні.

Зазначимо, за словами радника російського диктатора Юрія Ушакова, російський диктатор казав, що "Томагавки" "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони США розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет "Томагавк" на випадок, якщо Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".

Український лідер Володимир Зеленський двічі поспіль у телефонних розмовах з Дональдом Трампом піднімав тему "Томагавків". Після переговорів Зеленський зазначав, що остаточне рішення про передачу ракет Трамп ще не ухвалив.

На думку директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 таких ракет, і вони навряд чи змінять динаміку війни.

Детальніше про те, чи передадуть США ракети Україні та що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.