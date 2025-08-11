ua en ru
Невідомі дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів

Понеділок 11 серпня 2025 06:04
Невідомі дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів Фото: після атаки на об'єкті була пожежа (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Рано вранці, 11 серпня, росіяни знову почали скаржитися на вибухи. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Mash, атака почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух. За словами очевидців, вони нарахували щонайменше 5 дронів, додавши, що вони летіли дуже низько.

Згідно з публікацією SHOT, у місті було від 4 до 7 вибухів. Незабаром у низці інших Telegram-каналів з'явилися відео, на яких, як стверджується, був один із прильотів по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Рано вранці на фото і відео було видно, що на об'єкті внаслідок атаки почалася пожежа. Однак на пізніших знімках, пожежі вже немає.

Що відомо про АПЗ

Зазначимо, що Арзамаський приладобудівний завод - це підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.

Низка каналів уточнюють, що цей завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.

Обстріли Росії

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня під атакою невідомих дронів опинилася Саратовська область. Зокрема, росіяни поскаржилися на вибухи, а незабаром і на пожежу в обласному центрі в районі нафтопереробного заводу.

Незабаром губернатор регіону підтвердив пошкодження об'єкта, але не уточнив, якого саме.

Також вчора стало відомо, що в результаті спецоперації ГУР МО України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований в російській Республіці Комі майже в 2000 кілометрах від України.

