Окуповане Єнакієве масовано атакували дрони: у місті вибухи та пожежа

Четвер 14 серпня 2025 23:28
UA EN RU
Окуповане Єнакієве масовано атакували дрони: у місті вибухи та пожежа Фото: у місті виникла щонайменше одна пожежа (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 14 серпня, невідомі дрони атакували тимчасово підконтрольне Росії місто Єнакієве Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і канал DMG 132 бригада "Беркут".

Як заявляється, на місто було здійснено масовану атаку дронів. У результаті цього в місті були прильоти, чути детонацію і почалася пожежа.

Наразі невідомо, що саме атакували дрони. Проте на кадрах у соцмережах чітко видно вогонь. Як мінімум одна пожежа точно є.

Також деякі канали стверджують, що атаку на місто здійснює нібито українська сторона.

"Противник готує і вже почав масовий запуск дальніх БпЛА", - пишуть деякі РосЗМІ.

Вибухи в Донецькій області

Нагадаємо, що 2014 року Росія окупувала Крим і увійшла на частину Донецької та Луганської областей, розв'язавши проти України війну. Бої точилися ще відтоді, але 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням ситуація стала гарячішою.

У зв'язку з воєнними діями територія Донецької області регулярно зазнає обстрілів, тому що там безпосередньо - йдуть основні бойові дії. Тому там регулярно чути вибухи й уражається ворожа техніка, склади та інше. Також область атакують невідомі дрони.

Наприклад, вибухи в окупованому Донецьку було чутно кілька тижнів тому, ввечері 28 липня. Тоді окупанти теж скаржилися на вибухи, атаку невідомих дронів, а також стверджувалося, що в деяких районах міста зникло світло.

Донецька область Війна в Україні
Новини
