Украина начала использовать "Фламинго" для ударов по РФ, - The Economist
Около 60% глубоких ударов по российской территории осуществляются украинскими беспилотными. Они могут достигать целей на расстоянии 1500 км в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Как пишет издание, основные глубокие удары по территории России наносят беспилотники Fire Point FP-1. При этом, с меньшей полезной нагрузкой они могут достигать целей на расстоянии 1500 км. Также они имеют сложное программное обеспечение, которое оказалось устойчивым к интенсивным помехам электронной войны.
Как заявила эксперт по украинским системам вооружения Елена Крыжановская, стоимость FP-1 составляет около 55 000 долларов и сейчас выпускается более 100 штук в день.
Кроме этого Украина использует более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый". Он имеет дальность полета 2000 км и проверенную в боях систему машинного зрения для наведения на цель.
Ракеты "Фламинго"
По данным The Economist, известно и о начале использования крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Отмечается, что они гораздо быстрее дронов, летают на высоте всего 50 метров над землей и имеют дальность полета более 3000 км. Удар они наносят благодаря боеголовке весом 1150 кг.
В издании считают, что в случае, если FP-5 окажется способным пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы.
Известно, что для изготовления FP-5 используются переработанные турбореактивные двигатели советских времен, а его фюзеляж из углеродного волокна изготавливается всего за шесть часов. Сейчас изготавливается две-три ракеты FP-5 в день, но ожидается, что это количество возрастет до семи к концу месяца.
Каждая крылатая ракета стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская ракета Tomahawk стоит вчетверо дороже, имеет меньшую дальность и несет гораздо более легкий боезаряд, хотя, вероятно, является более точной и более тяжелой для сбивания.
Украина серийно производит ракеты "Фламинго"
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго".
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. Также мы писали, что ракета очень удачно прошла государственные испытания.
Подробнее о том, что сейчас известно об украинской разработке и, что о ней говорит украинский президент Владимир Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.