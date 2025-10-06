Украина начала использовать "Фламинго" для ударов по РФ, - The Economist

Около 60% глубоких ударов по российской территории осуществляются украинскими беспилотными. Они могут достигать целей на расстоянии 1500 км в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Как пишет издание, основные глубокие удары по территории России наносят беспилотники Fire Point FP-1. При этом, с меньшей полезной нагрузкой они могут достигать целей на расстоянии 1500 км. Также они имеют сложное программное обеспечение, которое оказалось устойчивым к интенсивным помехам электронной войны.

Как заявила эксперт по украинским системам вооружения Елена Крыжановская, стоимость FP-1 составляет около 55 000 долларов и сейчас выпускается более 100 штук в день.

Кроме этого Украина использует более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый". Он имеет дальность полета 2000 км и проверенную в боях систему машинного зрения для наведения на цель.

Ракеты "Фламинго"

По данным The Economist, известно и о начале использования крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Отмечается, что они гораздо быстрее дронов, летают на высоте всего 50 метров над землей и имеют дальность полета более 3000 км. Удар они наносят благодаря боеголовке весом 1150 кг.

В издании считают, что в случае, если FP-5 окажется способным пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы.

Известно, что для изготовления FP-5 используются переработанные турбореактивные двигатели советских времен, а его фюзеляж из углеродного волокна изготавливается всего за шесть часов. Сейчас изготавливается две-три ракеты FP-5 в день, но ожидается, что это количество возрастет до семи к концу месяца.

Каждая крылатая ракета стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская ракета Tomahawk стоит вчетверо дороже, имеет меньшую дальность и несет гораздо более легкий боезаряд, хотя, вероятно, является более точной и более тяжелой для сбивания.