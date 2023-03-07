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Украина начала переговоры по продлению зернового соглашения, - Reuters

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Киев, Вторник 07 марта 2023 12:15
Украина начала переговоры по продлению зернового соглашения, - Reuters Фото: Украина начала переговоры по продлению зернового соглашения (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина начала обсуждения с партнерами по продлению Черноморской зерновой инициативы. Эти переговоры называют сложными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по расширению Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки", - сообщил высокопоставленный источник в украинском правительстве.

Источник также рассказал Reuters, что Украина не вела переговоры с Россией, которая заблокировала украинские черноморские порты после своего вторжения в прошлом году и добавил - Киев понимает, что его партнеры общаются с Москвой.

"Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", - сказал источник Reuters на условиях анонимности.

Зерновое соглашение и его продление

Напомним, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны начать переговоры о продлении соглашения еще как минимум на один год.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров уже выдвинул требования для продления соглашения. Он заявил, что РФ хочет, чтобы ее продукция имела доступ к мировым рынкам. Впоследствии в Москве начали выдвигать более простые требования и захотели "выполнение обязательств на равноправной основе".

В свою очередь Турция, которая является одной из сторон соглашения, заявила, что Анкара продолжает работу над тем, чтобы срок зернового соглашения был продлен.

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