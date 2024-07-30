Україна почала отримувати від РФ деяку інформацію про полонених, - Лубінець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

"Ми нарешті почали отримувати якусь інформацію від російської сторони щодо полонених. Ми під час останнього обміну обмінялись листівками. Ми разом з російською контрвізаві провели одночасно опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна. В присутності моїх співробітників російські представники почули слова вдячності", - розповів Лубінець.

І так само, за його словами, в присутності українських представників російська сторона почула про тортури, ненадання медичної допомоги та навіть втрату кінцівок через те, що не було вчасної медичної допомоги на території РФ.

"Ми очікуємо, що буде реакція, принаймні у нас заплановане обговорення всієї цієї почутою інформації", - зазначив омбудсмен.

Лубінець сподівається, що ці кроки врешті-решт призведуть до того, що російська сторона допустить представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських полонених. Він підкреслив необхідність тиску на Росію та МКЧХ для забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо поводження з військовополоненими.

"Я не знаю, як ми ще повинні тиснути на росіян і МКЧХ, щоб нарешті росіян почали виконувати свої міжнародні зобов'язання, а ми перестали повертати наших військовополонених в такому жахливому фізичному стані. Ми маємо підтвердження, що наші полонені в Росії помирали від тортур", - наголосив омбудсмен.