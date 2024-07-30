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Украина начала получать от РФ некоторую информацию о пленных, - Лубинец

Вторник 30 июля 2024 21:38
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Украина начала получать от РФ некоторую информацию о пленных, - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Татьяна Степанова

Украина начала получать от российской стороны некоторую информацию о пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Мы наконец-то начали получать какую-то информацию от российской стороны о пленных. Мы во время последнего обмена обменялись листовками. Мы вместе с российской контрвизави провели одновременно опрос военнопленных, тех, которых возвращала Украина. В присутствии моих сотрудников российские представители услышали слова благодарности", - рассказал Лубинец.

И так же, по его словам, в присутствии украинских представителей российская сторона услышала о пытках, неоказании медицинской помощи и даже потере конечностей из-за того, что не было своевременной медицинской помощи на территории РФ.

"Мы ожидаем, что будет реакция, по крайней мере, у нас запланировано обсуждение всей этой услышанной информации", - отметил омбудсмен.

Лубинец надеется, что эти шаги в конце концов приведут к тому, что российская сторона допустит представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам. Он подчеркнул необходимость давления на Россию и МККК для обеспечения выполнения международных обязательств по обращению с военнопленными.

"Я не знаю, как мы еще должны давить на россиян и МККК, чтобы наконец россиян начали выполнять свои международные обязательства, а мы перестали возвращать наших военнопленных в таком ужасном физическом состоянии. Мы имеем подтверждение, что наши пленные в России умирали от пыток", - подчеркнул омбудсмен.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, последний обмен пожженными между Украиной и Россией состоялся 17 июля. Тогда удалось вернуть из российского плена 95 защитников - это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

Также недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина при поддержке ОАЭ планирует масштабный обмен с Россией, во время которого вернут военнопленных женщин.

По информации омбудсмена, Россия незаконно удерживает более 14 тысяч граждан Украины. Работа по возвращению гражданских является самой сложной.

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Обмен пленными Война в Украине Дмитрий Лубинец
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