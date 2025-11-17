Україна планує закупити близько 100 літаків Rafale у Франції

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон у понеділок у Парижі підписали декларацію про наміри щодо масштабного посилення української авіації та протиповітряної оборони.

Зокрема, документ передбачає можливі майбутні контракти на закупівлю Україною близько ста французьких бойових літаків Rafale, виробництва Dassault Aviation.

За інформацією Єлисейського палацу, програма розрахована на десять років і включатиме не лише винищувачі, а й інше високотехнологічне озброєння. Зокрема, йдеться про новітні системи ППО SAMP-T, які перебувають на завершальному етапі розробки, сучасні радіолокаційні комплекси та бойові безпілотники.

Французька сторона наголошує, що підписана декларація є кроком до укладання конкретних контрактів, які зміцнять довгострокову обороноздатність України.

Що відомо про Rafale

Французькі винищувачі Rafale - це багатоцільові бойові літаки покоління 4++, розроблені компанією Dassault Aviation. Вони здатні виконувати широкий спектр бойових завдань: від завоювання переваги в повітрі та перехоплення до нанесення ударів по наземних і морських цілях, ведення розвідки та ядерного стримування.

Літак оснащений надсучасною авіонікою, включно з радаром AESA, системами радіоелектронної боротьби та високою маневровістю, що робить його одним із найефективніших сучасних винищувачів Європи.

Rafale вже стоїть на озброєнні Франції, а також експортується до Індії, Єгипту, Катару, Греції та Хорватії. Літак сумісний із широкою номенклатурою озброєнь, зокрема керованими ракетами повітря–повітря Meteor і MICA, а також високоточними бомбами. Rafale цінується за універсальність, надійність та здатність ефективно діяти в умовах насиченої протиповітряної оборони. Для будь-якої країни, що його отримує, це суттєве посилення авіаційної компоненти оборони.