Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція

Що відомо про французькі Mirage 2000 - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Перші постачання

Нагадаємо, на початку червня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. Раніше повідомлялося, що українська армія отримає модернізовану версію Mirage 2000-5F.

Спочатку у Парижі стверджували, що перші літаки будуть в Україні до кінця 2024 року, втім пізніше терміни постачань посунули. У жовтні 2024 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначав, що Mirage Україні варто очікувати у першому кварталі 2025 року, а західні ЗМІ писали про постачання перший літаків у січні.

Сьогодні, 6 лютого, очільник Міноборони Франції повідомив про передачу перших Mirage 2000 Україні.

"6 червня 2024 року, Еммануель Макрон оголосив про постачання Україні французьких винищувачів Mirage 2000. Перші з них прибули в Україну сьогодні", - написав Лекорню у своєму X (Twitter).





За його словами, разом з літаками до України прибули пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції і готові захищати українське небо.

У Франції не уточнили, скільки бортів передали Україні. Але раніше західні ЗМІ та профільні видання повідомляли, що на першому етапі Україна може отримати три літаки.

Характеристики Mirage 2000

Mirage 2000 - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х компанією Dassault Aviation. Повітряні сили ЗСУ отримали модернізовані Mirage 2000-5F.

Такі літаки мають на озброєнні Франція, Греція, Єгипет, деякі країни Азії та Латинської Америки. Всього було випущено понад 600 літаків, виробництво завершилося у 2007 році.

Основні характеристики:

довжина - 14,36 м;

розмах крил - 9,13 м;

висота - 5,14 м;

маса - 7500 кг;

максимальна злітна маса - 17000 кг;

максимальне бойове навантаження - 6200 кг;

максимальна швидкість - 2340 км/год;

радіус дії - 1852 км;

практична стеля - 16460 м;

екіпаж - 1 особа.

Mirage 2000 оснащений двома 30-мм авіаційними гарматами і може нести ракети класів "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також кориговані та вільнопадаючі авіабомби. Ракетне озброєння відрізняється по дальності залежно від версії.





Французькі літаки можуть нести ракети MICA для повітряного бою (до 80 км), протикорабельні Exocet (до 70 км), крилаті SCALP/Storm Shadow для ударів по наземних цілях (до 290 км/560 км), протирадіолокаційні AS37 Armat (до 120 км) та широкий спектр авіабомб.

Важливий момент, що літаки, які отримала Україна, як раніше повідомлялося, мали пройти модернізацію і мають опцію використовувати крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG. Ці далекобійні ракети Франція також надає Україні для ударів по об'єктах РФ.

Чи ефективний цей літак

Раніше у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що будь-яке посилення авіації - важливе. Але військові ставили пріоритет на винищувачі F-16, а не на Mirage 2000.

Тодішній речник ПС Ілля Євлаш зазначив, що Mirage 2000 - ефективний літак і може добре виконувати бойові завдання, зокрема як повітряні, так і наземні удари.



Фото: Mirage 2000 можуть нести далекобійні ракети (wikipedia.org)



Авіаційний експерт Валерій Романенко у попередніх коментарях РБК-Україна зазначав, що французькі Mirage не тягатимуться з російськими літаками на кшталт МіГ та Су. За його словами, французький літак буде корисним як винищувач протиповітряної оборони і зможе забрати частину завдань, які покладено на F-16.

Він нагадував, що Mirage 2000 є носіями не тільки далекобійних ракет SCALP, але й бомб AASM Hammer для ударів по передньому краю.