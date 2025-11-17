RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина планирует закупить около 100 самолетов Rafale у Франции

Фото: президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Париже подписали декларацию о намерениях по масштабному усилению украинской авиации и противовоздушной обороны.

В частности, документ предусматривает возможные будущие контракты на закупку Украиной около ста французских боевых самолетов Rafale, производства Dassault Aviation.

По информации Елисейского дворца, программа рассчитана на десять лет и будет включать не только истребители, но и другое высокотехнологичное вооружение. В частности, речь идет о новейших системах ПВО SAMP-T, которые находятся на завершающем этапе разработки, современных радиолокационных комплексах и боевых беспилотниках.

Французская сторона отмечает, что подписанная декларация является шагом к заключению конкретных контрактов, которые укрепят долгосрочную обороноспособность Украины.

Что известно о Rafale

Французские истребители Rafale - это многоцелевые боевые самолеты поколения 4++, разработанные компанией Dassault Aviation. Они способны выполнять широкий спектр боевых задач: от завоевания превосходства в воздухе и перехвата до нанесения ударов по наземным и морским целям, ведения разведки и ядерного сдерживания.

Самолет оснащен сверхсовременной авионикой, включая радар AESA, системами радиоэлектронной борьбы и высокой маневренностью, что делает его одним из самых эффективных современных истребителей Европы.

Rafale уже стоит на вооружении Франции, а также экспортируется в Индию, Египет, Катар, Грецию и Хорватию. Самолет совместим с широкой номенклатурой вооружений, в том числе управляемыми ракетами воздух-воздух Meteor и MICA, а также высокоточными бомбами. Rafale ценится за универсальность, надежность и способность эффективно действовать в условиях насыщенной противовоздушной обороны. Для любой страны, которая его получает, это существенное усиление авиационной компоненты обороны.

 

Украина уже имеет французские самолеты

Стоит напомнить, что 6 февраля 2025 года глава Минобороны Франции сообщил о передаче первых истребителей Mirage 2000 Украине. Также вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции.

Уже в марте стало известно, что украинские воины впервые использовали Mirage для уничтожения воздушных целей во время массированного удара россиян.

Летом стало известно, о том, что французский истребитель разбился. Сообщалось, что пилот успел катапультироваться. В официальном заявлении было указано, что для установления причин аварии была назначена специальная комиссия.

Что известно об этих самолетах, их главных характеристиках и преимуществах - узнайте в нашем материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронФранция