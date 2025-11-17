Украина планирует закупить около 100 самолетов Rafale у Франции

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Париже подписали декларацию о намерениях по масштабному усилению украинской авиации и противовоздушной обороны.

В частности, документ предусматривает возможные будущие контракты на закупку Украиной около ста французских боевых самолетов Rafale, производства Dassault Aviation.

По информации Елисейского дворца, программа рассчитана на десять лет и будет включать не только истребители, но и другое высокотехнологичное вооружение. В частности, речь идет о новейших системах ПВО SAMP-T, которые находятся на завершающем этапе разработки, современных радиолокационных комплексах и боевых беспилотниках.

Французская сторона отмечает, что подписанная декларация является шагом к заключению конкретных контрактов, которые укрепят долгосрочную обороноспособность Украины.

Что известно о Rafale

Французские истребители Rafale - это многоцелевые боевые самолеты поколения 4++, разработанные компанией Dassault Aviation. Они способны выполнять широкий спектр боевых задач: от завоевания превосходства в воздухе и перехвата до нанесения ударов по наземным и морским целям, ведения разведки и ядерного сдерживания.

Самолет оснащен сверхсовременной авионикой, включая радар AESA, системами радиоэлектронной борьбы и высокой маневренностью, что делает его одним из самых эффективных современных истребителей Европы.

Rafale уже стоит на вооружении Франции, а также экспортируется в Индию, Египет, Катар, Грецию и Хорватию. Самолет совместим с широкой номенклатурой вооружений, в том числе управляемыми ракетами воздух-воздух Meteor и MICA, а также высокоточными бомбами. Rafale ценится за универсальность, надежность и способность эффективно действовать в условиях насыщенной противовоздушной обороны. Для любой страны, которая его получает, это существенное усиление авиационной компоненты обороны.