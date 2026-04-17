Україна планує виробляти власну ППО, - Зеленський

Глава держави наголосив, що фактично щодня перебуває в комунікації з партнерами на політичному та на військовому рівні заради ППО.

"Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону - всі необхідні формати ППО: системи, ракети тощо", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що виробництво власної ППО для України є стратегічним завданням, "яке гарантуватиме захист на десятиліття".

"Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, - пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це й промислова база. Це ключові речі", - сказав він.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.

Зазначимо, напередодні напередодні засідання "Рамштайн" Україна узгодила з Бельгією та Іспанією посилення ППО та розширення авіаційної підтримки для Повітряних сил ЗСУ.