Україна планує виробляти власну ППО, - Зеленський

Україна рухається до умов, коли матиме змогу виробляти протиповітряну оборону. Йдеться про всі необхідні формати ППО - системи, ракети тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що фактично щодня перебуває в комунікації з партнерами на політичному та на військовому рівні заради ППО.
"Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону - всі необхідні формати ППО: системи, ракети тощо", - підкреслив Зеленський.
Президент зазначив, що виробництво власної ППО для України є стратегічним завданням, "яке гарантуватиме захист на десятиліття".
"Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, - пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це й промислова база. Це ключові речі", - сказав він.
Нагадаємо, 15 квітня Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.
Зазначимо, напередодні напередодні засідання "Рамштайн" Україна узгодила з Бельгією та Іспанією посилення ППО та розширення авіаційної підтримки для Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, стало відомо, що Україна та Німеччина готують спільні проєкти у сфері протиповітряної оборони, які стосуються розробки та використання новітньої лазерної зброї.
РБК-Україна також писало, що Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Він передбачає передачу ЗСУ кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.